Sarah Michelle Gellar sull'eredità di Buffy: 'Orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto'

Sarah Michelle Gellar ha interpretato il personaggio di Buffy Summers in Buffy, L'ammazzavampiri dal 1997 al 2003 e dopo tutti questi anni è sempre stata disponibile a parlare di quegli anni, anche se spesso li ha definiti tumultuosi. Negli anni della pandemia, poi, la serie è stata recuperata da una nuova generazione di spettatori più giovani.

In un'intervista rilasciata a SFX Magazine (via GamesRadar), la Gellar ha raccontato quanto sia stata importante per lei l'eredità culturale di Buffy l'ammazzavampiri. Nonostante le controversie che hanno dominato le recenti discussioni sulla serie e il comportamento problematico di Joss Whedon sul set, la Gellar rimane comunque grata di averne fatto parte.

"Come attrice, tutto ciò che vuoi è fare uno show che colpisca le persone, che le ami e che resista al tempo che passa", ha dichiarato Gellar. "È questa la tua eredità. Sono così orgogliosa di ciò che abbiamo creato. Sono stati anni tumultuosi, e per capire lo show e la sua eredità, c'è del buono e del cattivo in tutto questo. Sono arrivata a un punto in cui possiamo davvero apprezzare lo show per quello che abbiamo creato. Sono così orgogliosa che durante la pandemia la serie abbia raggiunto un'intera nuova generazione di persone che sentivano che parlava ancora a loro, che era ancora attuale e che significava ancora qualcosa per loro... L'horror è uno dei pochi generi in cui è possibile farlo. Avere un personaggio come Buffy, che è così tridimensionale e colpisce tutti quei tasti... per le donne che non vogliono essere solo la moglie o la fidanzata di qualcuno".

Come accaduto per la maggior parte delle serie televisive degli anni '90, ci sono elementi di Buffy l'ammazzavampiri che sono considerati offensivi per gli standard odierni. Dal body-shaming alla mancanza di diversità razziale, ci sono momenti evidenti nella serie classica che non sono invecchiati bene. Tuttavia, considerando che la serie ha debuttato quasi tre decenni fa, la premessa generale e molte trame di Buffy l'ammazzavampiri erano notevolmente progressiste, il che rende chiaro il motivo per cui la sua popolarità ha resistito così a lungo.

Di recente, data la popolarità di The Last of Us, la Gellar ha ricordato la partecipazione di Pedro Pascal a Buffy, con quest'ultimo che ha dichiarato di ricordare ogni cosa di quell'esperienza.