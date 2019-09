Sarah Paulson anticipa una sua possibile apparizione in American Horror Story 1984

I fan della seguitissima e apprezzata American Horror Story della FX, serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, sono rimasti delusi a inizio anno nell'apprendere che Sarah Paulson, attrice feticcio di Murphy e ricorrente nelle varie stagioni, non è tra le protagoniste dell'attesa American Horror Story 1984.

Ospite al Toronto Film Festival, comunque, l'attrice ha avuto modo di rispondere a qualche domanda ai microfoni di Entertainment Tonight, lasciando intendere agli appassionati della serie che in effetti potrebbe apparire brevemente nei nuovi episodi ambientati in un campus estivo americano degli anni '80, sottolineando comunque l'agrodolce sensazione di non far parte del progetto come protagonista. Ha detto la Paulson:



"In effetti potrei fare una comparsata. Per me è una sensazione agrodolce, non far parte dei nuovi episodi, perché ho molti amici e colleghi che sono ancora nella serie. Sto ricevendo proprio da loro degli aggiornamenti sullo sviluppo di 1984 e io esclamo cose tipo 'cosa? avete lavorato fino alle due di notte? Ah già, anche io l'ho fatto quando giravo la serie'. Comunque sono contenta di svegliarmi a un orario decente senza sentirmi stanchissima per aver girato fino a orari indecenti".



L'attrice ha poi concluso: "Tiferò per tutti loro, per tutta la squadra. Sono davvero entusiasta per questa stagione e credo che sia l'ennesima idea fantastica di Ryan e Brad. E quindi sì, non si sa mai: potrei persino apparire a un certo punto. Non faccio promesse, però".



America Horror Story 1984 debutterà su FX il prossimo 18 settembre.