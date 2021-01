Sarah Paulson dedica un messaggio dolcissimo a Holland Taylor per il suo compleanno

Sarah Paulson ha dedicato un dolcissimo post sui social media alla sua fidanzata Holland Taylor in occasione del suo 78° compleanno il 14 gennaio. Le due attrici stanno insieme dal 2015 e la star di American Horror Story ha pubblicato un messaggio davvero ricco d’amore.

Paulson ha scritto: “Tutte le strade mi portano a questo volto, a quegli occhi, a quell'anima. Tu sei, semplicemente, tutto per me. Ti sto guardando, ragazza. Oggi. Domani. Sempre. (Se non ti piace questa foto, sei un idiota, quindi non arrabbiarti quando la vedi. L'ho persino resa in bianco e nero dato che la preferisci. Quindi shhhhhh. È l'immagine perfetta di una persona perfetta) Buon compleanno cara” nel post su Instagram che potete vedere in calce alla notizia.

Debra Messing, Chrissy Metz e Michelle Pfeiffer hanno commentato il post per celebrare Taylor e anche i membri del cast di American Horror Story Dylan McDermott, Leslie Grossman, Matt Bomer e Cheyenne Jackson hanno lasciato messaggi dolci.

La relazione della coppia è iniziata in maniera molto moderna: anni dopo il loro primo incontro, si sono seguite su Twitter e hanno iniziato a scambiarsi messaggi. Alla fine hanno deciso di cenare insieme, e da allora è nato l’amore.



Paulson è reduce dal successo della serie thriller di Netflix Ratched di cui potete leggere la nostra recensione e ha parlato delle riprese della decima stagione di American Horror Story recentemente.