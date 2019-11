Sarah Paulson non tornerà per il finale di American Horror Story 1984

Negli USA sta per concludersi un'altra stagione di American Horror Story e la trama del penultimo episodio ha messo in condizione i fan di sperare di poter vedere nell'atto conclusivo di AHS 1984, intitolato Final Girl, il ritorno di Evan Peters e Sarah Paulson. Ad alimentare le speranze ci ha pensato un account Twitter di American Horror Story.

Nel post si legge che sia Peters che Paulson sarebbero tornati per il gran finale, con Peters nei panni di Billy Idol e Paulson di nuovo nei panni di Lana Winters. Tuttavia, quando un fan ha chiesto conferma del report, Sarah Paulson ha risposto con un secco:"Non è vero".

Sembra probabile quindi che la risposta dell'attrice sia vera e che non potremo vedere una delle star più iconiche dello show tornare nuovamente nel bel mezzo delle trame di Ryan Murphy.



Tuttavia il finale di stagione conserverà un posto per Finn Wittrock, che tornerà quindi nello show, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo.

American Horror Story 1984 è la nona stagione della serie antologica dello show creato da Ryan Murphy e in onda su FX per gli Stati Uniti e su Fox per l'Italia.

Nel frattempo American Horror Story 1984 potrebbe aver rivelato il tema della decima stagione della serie, che di certo proseguirà con un nuovo ciclo di episodi.

La nona stagione di AHS nel frattempo è in arrivo anche in Italia sui canali Fox.