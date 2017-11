Sarah Paulson ci stuzzica con indizi sulla stagione 8 di American Horror Story

, la straordinaria attrice che abbiamo visto in diverse stagioni di American Horror Story , lancia qualche piccolo indizio sulla stagione 8 della serie. La settima,, è appena finita ed è stata... particolare, che ne pensate?

Beh, comunque sia, la Paulson ha rivelato di "Aver sentito più di qualche idea (sulla prossima stagione) e spero in particolare che una, tra quelle che ho sentito, venga realizzata."

L'attrice ha parlato con Entertainment Weekly sui piani per la season 8:

"Io e [Ryan Murphy] abbiamo avuto un incontro preliminare e devo dirvi che ciò che ha in mente, per me è assolutamente esaltante!"

"A volte capita a tutti di avere delle belle idee. Anche in passato ha avuto ottime idee, ma poi non le abbiamo realizzate. Quindi quello che dico adesso è che abbiamo parlato e qualcosa è trapelato. Tuttavia non c'è ancora nulla di deciso. Ma quello che è venuto fuori per ora mi piace moltissimo. Poi non so se io ci sarò oppure no e se la storia prenderà forma, è tutto da vedere."

"Già in passato ho detto a [Ryan] che qualsiasi cosa gli venga in mente, io sono sempre disponibile. Ma comunque prima ne abbiamo discusso in un incontro preliminare, e ci sono alcune idee, una in particolare, che mi piacerebbe venisse portata a termine."

Chissà... Voi cosa vorreste vedere nell'ottava stagione di American Horror Story? Qualche idea? Ditecelo nei commenti!