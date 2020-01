Sarah Paulson tornerà nella decima stagione di American Horror Story

Ancora sorprese per i fan di American Horror Story: Sarah Paulson, habitué della serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck, tornerà per la decima stagione.

Ryan Murphy ce lo aveva promesso.

Ci aveva detto che stava lavorando a un'idea che avrebbe fatto felici i fan dello show, e che nella prossima stagione avremmo rivisto molti dei nostri interpreti preferiti, e così pare che sarà.

Certo, ci aveva anche detto che la decima sarebbe potuta essere l'ultima, e invece proprio poche ore fa abbiamo scoperto che FX ha rinnovato AHS per altre tre stagioni, portandolo a un totale di 13... Ma vabbè.

Doppi festeggiamenti, dunque, nella community di AHS, visto anche l'annuncio del ritorno in grande stile dell'attrice forse più fedele al caro Ryan, Sarah Paulson, che nonostante la speranza dei fan che potesse comparire ameno nel finale, aveva invece saltato a pié pari la nona stagione, American Horror Story 1984.

"Posso confermare che sarò nella prossima stagione" ha rivelato l'attrice ai microfoni di The Wrap "Non ho idea di quale sarà il mio personaggio, ma non sarò una guest star, interpreterò un personaggio centrale".

Ma chissà, a questo punto, quali saranno gli altri attori che faranno ritorno nei meandri di quale che sia l'ambientazione prescelta per la prossima stagione... Evan Peters? Kathy Bates? Darren Criss? Denis O'Hare? Taissa Farmiga? Dylan McDermott? O persino Jessica Lange?

La lista di potenziali grandi ritorni sarebbe davvero lunga, dopotutto sono ormai dieci anni che American Horror Story accompagna le nostre serate horror.

E voi, chi vorreste rivedere nella decima stagione di American Horror Story? Fateci sapere nei commenti.