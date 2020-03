Sarah Phelps scriverà la seconda stagione di A Very English Scandal

La sceneggiatrice Sarah Phelps sta realizzando la scrittura della seconda stagione di A Very English Scandal, la serie TV di BBC e Amazon con protagonista l'attore Hugh Grant.

La notizia è stata confermata dalla stessa sceneggiatrice che ha riferito in esclusiva al portale Deadline che si sta occupando della scrittura di una serie composta da tre parti, dopo il primo annuncio fatto da The Radio Times l'anno scorso.

A Very English Scandal è basata sul libro del giornalista britannico John Preston, e racconta la storia del politico inglese Jeremy Thorpe, il primo a subire un processo per omicidio. Diventato il più giovane leader di un partito in Regno Unito, Thorpe, nel 1979, viene accusato per aver cospirato l'omicidio di Norman Scott (Ben Whishaw), un suo ex amante.

La seconda stagione sarà incentrata sullo scandalo avvenuto nel 1963 che ha coinvolto la duchessa di Argyll, Margaret Campbell. Nel bel mezzo del divorzio dal suo secondo marito, quest'ultimo si è appropriato di alcune foto che ritraevano Campbell durante un rapporto sessuale con uno sconosciuto. A causa di questo evento la duchessa sarà soprannominata The Dirty Duchess.

Sarah Phelps nel recente passato si è occupata di The Pale Horse e The ABC Murders, adattamenti delle opere di Agatha Christie.