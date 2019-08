Sarah Schechter e Ruby Rose parlano delle origini di Batwoman

Continuano a giungere novità su Batwoman dal tour stampa della Television Critics Association. Dopo l'annuncio della presenza di Magpie tra i villain della prima stagione, la produttrice esecutiva Sarah Schechter e la protagonista Ruby Rose hanno speso alcune parole sull'opportunità di raccontare le origini della supereorina.

Kate Kane compare per la prima volta nell’Arrowverse durante l’evento crossover Elseworlds, ma ora con l’arrivo della serie a lei dedicata su The CW, gli autori potranno concentrarsi sul raccontare i suoi primi giorni di lotta contro il crimine, portando in scena una vera e propria reintroduzione del personaggio, senza però che questi compaia dal nulla.

La Schechter ne ha parlato come qualcosa di “molto divertente”, spiegando che desidera di “poterlo fare in ogni show, perché altrimenti viene solo mostrato il personaggio senza alcuna spiegazione particolare e senza un’introduzione del mondo e così ci si ritrova solo con un assaggio di chi sia”. Per la produttrice è una buona scelta far comparire un personaggio in precedenza e comporta anche meno pressioni rispetto al comprimere tutto quello che serve sapere “nei primi 42 minuti”. Secondo la Schechter, infatti, non sarebbero riusciti a strutturare un pilot in cui dare spazio ai diversi personaggi se non avessimo già visto qualcosa di Kate.



Ruby Rose, che interpreta Batwoman, invece, ha confessato delle sue difficoltà iniziali nell'entrare nel personaggio. L’attrice ha confessato di aver iniziato le riprese conoscendo poche “informazioni rispetto a quelle lette nei fumetti”. Rose aveva molte domande sulla personalità di Kate e così ha cercato di lavorare con il poco cui era a conoscenza, ma grazie al pilot ha rivelato di essere riuscita a “trovare una risposta a tutte le domande che avevo”.

Il debutto di Batwoman è previsto per il 6 ottobre su The CW e sappiamo che Kate Kane non indosserà la parrucca rossa fin dall'inizio.