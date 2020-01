Sarah Wayne Callies non dirigerà più una puntata di Fear The Walking Dead

Mentre iniziamo a scoprire alcuni retroscena della sesta stagione di Fear The Walking Dead, una vecchia conoscenza dei fan della serie zombie ha appena ammesso i motivi dietro la scelta di non dirigere più una puntata dello spin-off.

Durante un'intervista concessa nel press tour del Television Critics Association l'attrice interprete della moglie di Rick Grimes ha svelato perché ha messo da parte la sua carriera come regista: "Avevo una serie di lavori come regista già in porto quando ho letto la sceneggiatura di Council of Dads e improvvisamente mi sono trovata su una aereo per Savannah a cancellare impegni". Council of Dads è una serie prodotta da NBC e ispirata al libro omonimo di Bruce Feiler che racconta la storia di Scott Perry, padre di famiglia che ha appena scoperto di avere il cancro, e i suoi sforzi per fare in modo che la figlia continui ad avere una figura paterna.

Comunque l'attrice non chiude le porte ad un'altra collaborazione con la serie prodotta dall'emittente televisiva AMC: "Non so ancora, dovevo dirigere un episodio di Fear The Walking Dead e cercheremo di spostarlo ad una data futura".

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che la sesta stagione di Fear The Walking Dead avrà uno stile antologico, rendendo le prossime puntate molto diverse rispetto agli episodi andati in onda finora.