Per Sarah Wayne Callies il ritorno di Lori sarebbe come 'saltare lo squalo'

Dopo aver interpretato Lori Grimes per tre stagioni in The Walking Dead, Sarah Wayne Callies ritiene che far ritornare il suo personaggio nell'apocalisse zombie sarebbe come "saltare lo squalo". In gergo televisivo e cinematografico, l'espressione indica il momento in cui uno show inizia il suo declino, perdendo la credibilità conquistata.

In The Walking Dead Lori, moglie di Rick Grimes (Andrew Lincoln) e madre di Carl (Chandler Riggs) e Judith (Cailey Fleming), muore nell'episodio intitolato Killer Within, dando alla luce la secondogenita. Per il resto della terza stagione, Rick è perseguitato dai sensi di colpa e ossessionato da allucinazioni e visioni della defunta moglie.

"Non guardo la serie, non ho mai visto lo show" ha raccontato Sarah Wayne Callies in una recente intervista a The IMDb Show. "Ma ho sentito dai fan che sono stata mangiata dalla testa ai piedi, a quanto pare. Sono deliziosa" ha aggiunto scherzosamente, alludendo al destino del cadavere del suo personaggio, che Rick scopre essere stato quasi completamente consumato dai vagabondi affamati. "Credo che se qualcuno ci vede una porta aperta, non sia stata quella l'intenzione."

L'attrice ha poi continuato, assicurando di non nascondere nessuno spoiler ("niente del tipo: Stagione 15, è l'ora di Lori!"), e rispondendo così a una domanda sul suo eventuale ritorno: "Se mai ricevessi la chiamata, lo show avrebbe completamente saltato lo squalo. Sarebbe come dire: Gimple, Angela, vi voglio bene ragazzi. È ora di appendere al chiodo gli zombie, andiamo."

L'ultimo episodio di The Walking Dead è stato incentrato sull'uscita di scena di un personaggio molto amato, Michonne. Danai Gurira ha dedicato una toccante lettera alla famiglia di The Walikng Dead, mentre Scott Gimple ha aperto alla possibilità di un film su Michonne.