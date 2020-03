Sardine ad Amici, Maria De Filippi: 'Non hanno fatto politica'

Nella serata di ieri Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Tra i tanti temi toccati durante l'intervista con il conduttore di Rai 2, anche la presenza delle Sardine ad Amici 2020, che ha scatenato non poche polemiche tra gli addetti ai lavori ed osservatori.

Il volto di Canale 5 ha osservato che l'intervento di Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, che hanno preso parte alla prima puntata insieme ad altre 40 sardine, non è stato concepito come politico, ed infatti così è stato.

"Non era un intervento politico. L'idea era quella. Quando li ho invitati e mi hanno detto su cosa volevano intervenire, mi è sembrato giusto farlo" ha affermato la De Filippi, per allontanare qualsiasi dubbio e spegnere una volta per tutte le polemiche create intorno all'intervento.

Santori, dal suo canto parlando con FanPage ha affermato che la scelta è andata sul programma di Maria De Filippi "perché è stata la prima a sdoganare certi temi. Quando si parlava di unioni civili, ha inaugurato il trono gay a Uomini e Donne. Nel momento in cui si insultavano gli albanesi, lei dava loro spazio e oggi sono amati da tutti gli italiani". Le polemiche però sono destinate a continuare.