Sarge all'attacco nel promo del secondo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. 6

È andato in onda ieri, in America, la premiere della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., "Missing Pieces", che ha introdotto il misterioso e pericoloso Sarge, personaggio interpretato dal Clark Cregg dell'Agente Coulson, a quanto pare legato in qualche modo all'ex-capo del gruppo protagonista.

Insieme a lui una minacciosa banda di mercenari, intenzionata a quanto pare a portare la distruzione nel mondo, il che non è una bella notizia per i nostri eroi. La ABC ha comunque diffuso online il promo ufficiale del secondo episodio della sesta stagione, "Window of Opportunity", dove vediamo nuovamente Sarge e la sua banda attaccare luoghi ben precisi (forse alla ricerca di qualche arma) e scomparire nel nulla, chissà come.



Recentemente, Joss Whedon ha rivelato che gli eventi di Agents of S.H.I.E.L.D. 6 non sono ambientati nella stessa linea temporale del Marvel Cinematic Universe, visto che ogni evento che vedremo sarà tutto ambientato prima dello Schiocco delle Dita di Thanos, quindi non ci saranno conseguenze dovute alla Decimazione... o meglio, almeno per ora.



Il secondo episodio della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. andrò in onda sulla ABC il prossimo venerdì, 17 maggio. Intanto fateci sapere: vi è piaciuta: avete visto la premiere di ieri sera? Vi è piaciuta?