Sarge è spietato nel nuovo promo di Agents of SHIELD 6x04

La sesta stagione di Agents of SHIELD ci ha sconvolto già dal primo episodio, mostrandoci l'avvento di Sarge, un misterioso villain che porta il volto di un noto protagonista dello show targato ABC. Vediamo insieme il promo della puntata 6x04.

Uno dei claim che vengono mostrati nel promo del prossimo episodio di Agents of SHIELD afferma che Sarge, il nemico che ha preso l'identità dell'ormai defunto Phil Coulson, "ha un nuovo obiettivo". Come possiamo notare dalle immagini che scorrono durante la clip, il villain si renderà nuovamente protagonista di delitti piuttosto violenti e spetterà ai nostri affezionati agenti tentare di fermarlo.

Vi lasciamo di seguito una breve e basilare sinossi ufficiale dell'episodio 6x04, intitolato "Codice Giallo":

"Yo-Yo e Keller rendono tutto pubblico; parassiti alieni minacciano la razza umana; e qualcuno ha davvero bisogno di una tazza di té in Marvel's Agents of SHIELD, che verrà trasmesso venerdì 31 maggio alle ore 8:00 PM EDT su The ABC Television Network, in streamng e on demand".

Ricordiamo che la serie Marvel viene distribuita in Italia sul canale Fox di Sky, ma per il momento gli episodi della Stagione 6 non sono ancora stati trasmessi nel nostro Paese. Il debutto dell'episodio 6x01 avverrà il prossimo 3 giugno.