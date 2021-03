SAS: Rogue Heroes: Alfie Allen, Jack O'Connell, Sofia Boutella nel cast della serie BBC

Prime aggiunte nel cast della serie BBC SAS: Rogue Heroes firmata da Steven Knight: tra gli interpreti presenti anche la star di Game of Thrones Alfie Allen, il protagonista di Unbroken Jack O' Connell e l' attrice di Kingsman: Secret Service Sofia Boutella.

Alfie Allen, Jack O'Connell e Sofia Boutella si uniranno infatti a Dominic West (The Affair, Tomb Raider) e Connor Swindells (Sex Education, Emma.) nella nuova serie tv ideata dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight per la BBC intitolata SAS: Rogue Heroes.

Annunciato lo scorso anno, lo show che racconta l'origine dell'unità di forze speciali britanniche conosciuta come SAS, ha finalmente raggiunto la fase di produzione.

Il protagonista sarà David Stirling (Swindells) "un eccentrico giovane ufficiale che è stato ricoverato dopo un esercizio di allenamento andato per il verso sbagliato. Convinto che le tradizionali unità militari non funzionino, Stirling decide di ideare un piano talmente radicale da andar contro le moderne regole di guerra. Dovrà impegnarsi e combattere per reclutare i più forti, coraggiosi e brillanti soldati un circolazione per formare una piccola unità sotto copertura che creerà il più totale caos tra le linee nemiche".

O'Connell sarà Paddy Mayne, Allen Jock Lewes, Boutella interpreterà Eve e West ricoprirà il ruolo del Tenente Colonnello Wrangel Clarke.

"Le persone rappresentate sullo schermo hanno fatto delle cose davvero straordinarie, ma erano molto giovani, appena passata la ventina, e noi abbiamo fatto la scelta consapevole di ingaggiare attori della stessa età. Ci approcciamo a questo progetto pieni di spirito d'avventura, e crediamo che questi giovani attori di talento renderanno giustizia al periodo storico" ha dichiarato Steven Knight.

Al momento non abbiamo una data d'uscita per SAS: Rogue Heroes, ma vi terremo informati.