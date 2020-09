Sasha Banks confermata in The Mandalorian 2: sarà Sabine di Star Wars Rebels?

Dopo mesi di rumor sulla partecipazione della wrestler, finalmente il nuovo trailer di The Mandalorian 2 ha confermato che Sasha Banks sarà nella serie Disney+, ma quale sarà il suo ruolo?

Al minuto 0:49 si può vedere chiaramente la figura di una donna incappucciata, che vi riportiamo in dettaglio in calce, la quale guarda inespressiva in direzione di Mando e di Bbay Yoda, mentre in sottofondo si ode una voce che sussurra di "restituire il Bambino". Chi o cosa sia il personaggio della Banks è ancora incerto e, sebbene tra i nomi favoriti ci sia quello di Sabine Wren, nulla ancora è stato confermato dalla produzione.

Quello che invece è certo è che sarà una guerriera Jedi, o almeno è quello che suggerirebbero gli abiti indossati e la sua sparizione improvvisa. Recentemente Jon Favreau e Dave Filoni sono stati intervistati dai microfoni di Entertainment Weekly, cui hanno dato nuove informazioni sugli eventi della seconda stagione: a quanto pare The Mandalorian 2 esplorerà molteplici storie ed archi narrativi, in cui, visto anche il coinvolgimento di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, potrebbe ben inserirsi anche l'epilogo delle vicende di Sabine Wren.

Intanto, iniziano ad essere diffusi anche i primi dettagli sul numero di episodi di The Mandalorian 2 e sull'ambientazione temporale della serie con Pedro Pascal e, nell'attesa di saperne di più, diteci la vostra sulla Banks e su chi pensiate sarà il personaggio da lei interpretato.