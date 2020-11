Sasha Banks non si pone limiti e rivela i suoi obiettivi di carriera al di fuori della WWE

Sasha Banks è stata protagonista assoluta di questo 2020, The Boss si ritrova a regnare Campionessa femminile di SmackDown e aver debuttato in Star Wars: The Mandalorian. E il modo in cui il suo personaggio è stato presentato lascia la porta aperta per farla apparire negli episodi successivi della fortunata serie Disney+.

La Banks ha chiarito nelle interviste di questa settimana che ha aspirazioni di carriera più grandi al di fuori della WWE.

"Ci saranno così tante cose. Voglio fare un film, una modella di Victoria's Secret, Sports Illustrated, il mio album, un mucchio di video musicali", ha detto Banks. "Voglio solo continuare a creare e voglio avere un'accademia aziendale di wrestling. Per qualche ragione, continuo a vedere qualcosa del genere quando sogno. Voglio continuare ad aiutare le future donne nel wrestling ad avere davvero successo in questo business. Perché è difficile, ma ti copro le spalle. Voglio continuare ad aiutare e ispirare."



Banks ha anche discusso delle sue aspirazioni di recitazione mentre parlava con USA TODAY.

“Ho così tanti obiettivi e così tante cose che mi piacerebbe fare a Hollywood, e così tante cose che mi piacerebbe fare al di fuori della WWE che sto rendendo possibili", ha detto Banks. "Quindi continuate a guardarmi nel 2021. Continuerò a cercare di realizzare tutti i miei sogni".



Banks ha raccontato come ha conquistato Jon Favreau e ottenuto il ruolo in The Mandalorian e recentemente ha anche realizzato un servizio fotografico trasformandosi in The Undertaker.