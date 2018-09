Saturday Night Live: Adam Driver nel nuovo promo della premiere

Come noto, Adam Driver e Kanye West saranno i presentatori ufficiali della premiere della 44esima stagione del Saturday Night Live, e da oggi è online il primo promo.

Nel filmato vediamo Driver perseguitato dal ricordo della sua prima volta come presentatore dello show, in particolar modo dallo sketch in cui assunse i panni di Aladdin riproducendo la famosa scena di canto sopra il tappeto volante (“I can show you the world”).

L’attore si chiede: “C’è per caso qualche problema di autorizzazioni? Per il quale ogni è dannatamente costosa? O semplicemente amato così tanto Aladdin?”.

Tuttavia, il promo viene sabotato dalla storica componente del SNL, Kate McKinnon, che rivela a Driver che avrebbe voluto essere in quello sketch. Il filmato si conclude con il grido d’aiuto disperato di Driver, caduto nella morsa dell’attrice.

L’attore americano sta vivendo un periodo strepitoso per quanto riguarda la sua carriera: dopo essere ri-interpretato Kylo Ren in Star Wars: Gli ultimi Jedi, è apparso in La truffa dei Logan di Steven Soderbergh e oggi nelle sale italiane arrivano contemporaneamente i suoi ultimi due film, BlacKkKlansman di Spike Lee e L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam.

La 44esima stagione del Saturday Night Live prenderà il via questo sabato, 29 settembre, come sempre sulle reti della NBC.