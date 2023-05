Saturday Night Live, Jason Sudeikis odiava lo show comico!

Ora che lo sciopero WGA ha costretto la cancellazione dello special panel per l'episodio finale di Ted Lasso, Jason Sudeikis avrà qualcun altro da "odiare" dopo il Saturday Night Live. L'attore, infatti, ha rivelato di odiare lo show comico fino a quando non ne ha preso parte.

La confessione di Jason Sudeikis è stata registrata ai microfoni di Hot Ones:"Non mi lascerebbero mai giocare a calcio a Notre Dame - afferma Sudeikis usando una metafora molto in linea con Ted Lasso - non potrei mai giocare a basket al KU, quindi come potrei mai lavorare a Saturday Night Live?". Sudeikis ha detto di aver pensato: "Non era proprio odio ciò che provavo, perché avevo degli eroi in quello show. Avevo tanti amici in quello show in quel momento. Penso che nel profondo mi stavo solo proteggendo dalla possibilità di non ottenere un ruolo che avrei voluto nello show”.

Per Sudeikis si trattava semplicemente di "ignoranza giovanile": adesso le cose con 'Saturday Night Live si sono riappacificate e il creatore di Ted Lasso è attualmente nel cast dello show comico. L'attore e sceneggiatore è pronto a dire addio all'iconico allenatore del AFC Richmond: l'ultimo episodio della terza stagione chiuderà l'arco narrativo della serie TV il 31 maggio 2023.

Nell'attesa del gran finale potete scoprire a quali personalità del mondo del calcio sono ispirati i personaggi di Ted Lasso.