Saul Goodman è protagonista del nuovo teaser e key art di Better Call Saul 5

Abbiamo scoperto la data di uscita di Better Call Saul su Netflix, adesso possiamo vedere all'opera il personaggio interpretato da Bob Odenkirk nel nuovo video teaser e nella key art condivisa dall'emittente televisiva AMC.

La serie TV dedicata al celebre avvocato che ha fatto la sua prima comparsa durante l'ottavo episodio della seconda stagione di Breaking Bad, si è dimostrata fin da subito come uno dei prodotti più di successo presenti nel catalogo di AMC. Complice una trama originale e un'ottima interpretazione di Bob Odenkirk, lo show ha saputo conquistare fin da subito i fan dell'opera ideata da Vince Gilligan. In calce alla notizia potete vedere un nuovo teaser trailer con protagonista Saul Goodman e un poster dedicato al suo personaggio. Il criptico video, dalla durata di 20 secondi, non ha fatto altro che aumentare la curiosità di tutti nei confronti delle prossime vicende che Jimmy dovrà affrontare.

Nelle dieci puntate che compongono la quinta stagione assisteremo quindi alle fasi finali della trasformazione di Jimmy McGill nel celebre avvocato conosciuto da Walter White, come nei casi precedenti anche questa volta la programmazione di Netflix seguirà quella di AMC, permettendo agli appassionati di vedere un episodio dell'opera a settimana. La premiere sarà disponibile a partire dal prossimo 24 febbraio, se cercate altre informazioni sullo show vi lasciamo con un altro teaser trailer di Better Call Saul.