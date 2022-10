Sausage Party: il film con Seth Rogen diventerà una serie per Amazon Prime Video!

Nuova collaborazione tra Amazon e Seth Rogen. Dopo il successo di The Boys, di cui Rogen è produttore esecutivo, la piattaforma e l'attore riuniranno le forze per tornare nel mondo di Sausage Party. Prodotta e distribuita dalla Sony, la pellicola d'animazione vietata ai minori fu un grande successo commerciale e adesso ne sarà tratta una serie tv.

Intitolata Sausage Party: Foodtopia, la serie televisiva sarà composta da dieci episodi e verrà il ritorno di tutto il cast del film originale: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz e Edward Norton.

Nella pellicola, Rogen ha doppiato una salsiccia di nome Frank e un peperone rosso di nome Sergeant Pepper; Wiig ha doppiato un panino per hot dog di nome Brenda; Cera ha doppiato la salsiccia deforme Barry; Krumholtz ha doppiato un lavash mediorientale di nome Kareem Abdul Lavash; e Norton ha doppiato il bagel ebreo Sammy Bagel Jr.

Non è chiaro se il cast ricoprirà gli stessi ruoli anche per la serie, ma non sembra probabile. Jason Clodfelter, co-presidente della Sony, ha dichiarato in un comunicato che "Annapurna, Seth ed Evan ci hanno contattato per un reboot completo del progetto come serie televisiva". Evan è Evan Goldberg, abituale partner produttivo di Rogen e co-regista insieme a lui delle sue pellicole (Facciamola finita e The Interview).

Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassir Lester faranno parte del cast vocale di Sausage Party: Foodtopia, il cui debutto su Prime Video è previsto per il 2024.

"Un tempo il cinema era una forma d'arte superiore alla televisione, e noi abbiamo umilmente raggiunto l'apice di ciò che si può ottenere con il cinema nella nostra straordinaria opera, Sausage Party. Ma ora che il cinema è completamente morto e la TV è il re dell'intrattenimento da ora in avanti, abbiamo deciso di continuare le epiche avventure della nostra squadra culinaria nel capolavoro televisivo Sausage Party: Foodtopia, che diventerà presto leggendario", hanno dichiarato Rogen ed Evan Goldberg, che hanno creato l'originale Sausage Party.

"Ha tutto il cuore, il doppio dei giochi di parole e il triplo del sesso tra cibo e cibo. In altre parole, è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento".

Ariel Shaffir e Kyle Hunter, che hanno prodotto e contribuito a co-scrivere il film, saranno produttori esecutivi e showrunner della serie. Anche il regista del film, Conrad Vernon, è a bordo come regista supervisore e produrrà a livello esecutivo insieme a Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Patrick Chu e Andrew Millstein.

