Sausage Party: Foodtopia, Seth Rogen sulla serie sequel: 'Incredibilmente scioccante'

Era l'ottobre 2022 quando Prime Video annunciò una serie di Sausage Party, sviluppata da Seth Rogen insieme a Evan Goldberg e pronta per debuttare sugli schermi nel 2024. Stando alle parole di Rogen, lo show in otto episodi sarà così estremo da risultare "incredibilmente scioccante".

"C'è una scena specifica" ha aggiunto, "che ha addirittura ricevuto una proiezione speciale per gli addetti alle pubbliche relazioni di Amazon. Dovreste iniziare a pensarci già da adesso. Probabilmente ne sentirete parlare per molto". Inoltre, "l'altro giorno Kristen Wiih ha ripreso qualche battuta. Credo che ormai siamo tutti desensibilizzati, perché noi continuavamo a ripetere: 'Gira la scena!', mentre lei rispondeva: 'Oh, mio Dio! Ma questo è folle!'". A quali altre "sorprese" assisteremo nella serie TV sequel? A quanto pare, supereranno addirittura quelle del predecessore!

Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia è un film d'animazione del 2023, diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon. La trama, ambientata in un supermercato chiamato Shopwell's, vede gli alimenti venerare gli umani come vere divinità, mentre i tre würstel Frank, Barry e Carl sognano di andare nel Grande Oltre – ossia di essere acquistati. Tra i doppiatori originali ricordiamo Seth Rogen (Frank e Sergente Peperone), Kristen Wiig (Brenda), Jonah Hill (Carl) e Michael Cera (Barry). Considerando la classificazione "R", il film è stato vietato ai minori di quattordici anni non accompagnati da un adulto per via di "contenuti esplicitamente sessuali, uso di droghe e linguaggio scurrile".

Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Sausage Party, l'apoteosi del food porn in chiave dark e scurrile.