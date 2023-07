Sausage Party, parla Kristen Wiig: ' Oh mio Dio?! Questa serie è folle!''

Da quando è stato annunciato che Sausage Party sarebbe diventata una serie il progetto non si è più fermato. Che fosse folle, si sapeva. Ma a confermare il livello di 'pazzia' è la stessa attrice che da voce a Brenda: Kristen Wiig.

In un'intervista recente il creatore della serie, Seth Rogen, ha riportato la divertente reazione della Wiig: “L'altro giorno abbiamo avuto Kristen Wiig nel riprendere alcune battute, e penso che ci siamo tutti desensibilizzati, perché diremmo semplicemente, 'Fai girare la scena!', e poi lei ha detto, 'Oh mio Dio?! Questo è folle!'”.

In più "c'è una scena specifica che ha avuto una proiezione speciale per le persone di Amazon PR: 'Dovreste iniziare a pensare a questo adesso. Probabilmente ne parlerete molto", ha continuato Rogen. Il film del 2016 era già abbastanza folle, ma forse questo show potrebbe addirittura superarlo in termini di pazzia. Non resta che aspettarne l'uscita e verificare di cosa effettivamente gli attori stanno parlando.

Sausage Party arriva in anteprima nel 2024 su Prime Video, e nel cast vedremo, oltre a Kristen Wiig, anche Edward Norton, David Krumholtz, Michael Cera, Seth Rogen, Natasha Rothwell, Yassir Lester, Will Forte e Sam Richardson.

Per concludere, vi rimandiamo ad un nostro approfondimento su Kristen Wiig e la sua carriera.