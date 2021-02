Saved by the Bell, Mario Lopez omaggia l'amico Dustin Diamond dopo la prematura scomparsa

Mario Lopez ha usato i social per esprimere il suo cordoglio e omaggiare l’amico e collega Dustin Diamond, morto all’età di 44 anni a causa di un tumore. Diamond ha interpretato Samuel "Screech" Powers nella sitcom della NBC che in Italia è conosciuta con il titolo Bayside School. Lopez invece ha interpretato A.C Slater.

Diamond era stato ricoverato qualche settimana fa in ospedale e aveva ricevuto la diagnosi di cancro ai polmoni al quarto stadio, che si era esteso in tutto il corpo. Il manager dell'attore, Roger Paul, ha confermato lunedì che Diamond è morto a causa del carcinoma.

"Dustin, ci mancherai, amico mio. La fragilità di questa vita è qualcosa da non dare mai per scontata. Le preghiere per la tua famiglia continueranno…” ha scritto Lopez nel suo post con una galleria di immagini insieme al collega scomparso.



Dal suo ricovero in ospedale tre settimane fa, il cancro di Diamond "è riuscito a diffondersi rapidamente in tutto il suo sistema; l'unica grazia che ha mostrato è stata la sua rapida esecuzione", ha detto Paul in una dichiarazione.



Diamond non si è unito ai suoi co-protagonisti originali nel revival di Saved by the Bell, Lopez, Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen e Lark Voorhies nel 2020 su Peacock. L'episodio "The Todd Capsule", ha rivelato che Screech viveva ora a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.