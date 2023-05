SaveTheWinchesters, Jeffrey Dean Morgan sostiene lo spin-off di Supernatural

Dopo la cancellazione dopo una sola stagione di The Winchesters (spin-off prequel di Supernatural), molti spettatori hanno lanciato una petizione per salvarla; e tra i sostenitori c'è anche Jeffrey Dean Morgan, attore ricordato per The Walking Dead, Texas Rising e Magic City.

Sulla scia della campagna #SaveTheWinchesters, così ha commentato Morgan sotto il post Instagram del produttore esecutivo Danneel Ackles: "Tutto ciò è fantastico! Un gran bel gruppo di punk qui!!! Buona fortuna a tutti per fargli trovare una nuova casa. Lo show, i fan, questi attori, voi due... Avete realizzato un lavoro così ottimo da meritare almeno altre 19 stagioni".

Da parte sua, così scrive Ackles: "È stato un onore lavorare sulla .stagione di The Winchesters... Saremmo grati di avere l'opportunità di proseguire il viaggio insieme a te". Crede inoltre che il rinnovo dello show sia più probabile di quanto non si pensi, soprattutto considerando l'entusiasmo dei fan: "Adoro questo tipo di fandom. Ha dell'incredibile come riescano ad appassionarsi all'universo narrativo e ai personaggi, al punto da discutere animatamente per lo show. Una dinamica del genere la dice lunga, e spero con tutto il cuore che raggiunga coloro che hanno il potere di fare qualcosa al riguardo".

Non realizzarlo sarebbe un'enorme occasione sprecata: basti pensare a tutti i punti di collegamento con il franchise principale. "Non sappiamo cosa sarebbe successo in futuro" ha continuato la produttrice, "ma sicuramente avremmo trovato un modo per legare lo spin-off con Supernatural, di cui io e Robbie [Thompson] abbiamo già parlato ampiamente". Come se non bastasse, Jensen Ackles era già a suo agio sul ritorno nei panni di Dean per The WInchesters