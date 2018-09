Saving Larry: Kenan Thompson sarà il protagonista della nuova comedy di NBC

Dopo essere stato una presenza costante per oltre 15 anni al Saturday Night Live, Kenan Thompson si prepara ad avere un ruolo da protagonista in Saving Larry, nuova comedy fortemente voluta da NBC. La notizia è stata riportata in esclusiva dal portale americano Deadline.

Saving Larry racconterà le vicende quotidiane di un padre di famiglia che dovrà badare ai suoi figli dopo la scomparsa della madre, il tutto sotto l'occhio vigile e petulante del suocero.

Il progetto sarà scritto da Jackie Clarke (Superstore) e prodotto da Lorne Michaels, veterano di Saturday Night Live, e Andrew Singer (30 Rock). Al momento c'è soltanto la certezza di un pilot ma, qualora NBC dovesse ordinare una serie completa, le probabilità che Kenan Thompson possa abbandonare il celebre programma comico e di varietà sono molto alte.

L'attore ha di recente vinto un Emmy assieme a Chris Reed per la canzone originale Come Back, Barack, e sarà nel cast vocale de Il Grinch, film animato che ripoterà sul grande schermo il celebre e bizzarro personaggio verde ideato dal fumettista Dr. Seuss nel 1957.