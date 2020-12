I Savoia, iniziati i lavori della serie tv dedicata ai reali e ispirata a The Crown

Dopo il grande successo della serie Netflix The Crown dedicata alla famiglia reale d’Inghilterra, anche l’Italia avrà la sua serie tv dedicata ai reali, precisamente ai Savoia. Lo show è una produzione italo francese, che porta le firme di Commission Torino Piemonte, Lume Torino e Les Films d’Ici.

Al centro del racconto tra mix e fantasia ci sarà ovviamente la storia di casa Savoia il cui ultimo Re d'Italia è stato Umberto II di Savoia fino al 1946 ma non solo, verrà esplorata anche la storia di Marie-Jeanne de Nemours, moglie di Carlo Emanuele II.



Torino sarà ovviamente al centro delle riprese, tra Palazzo Madama e la meravigliosa Reggia Venaria potremo riscoprire le bellezze di una delle città più belle d'Italia. Il budget messo a disposizione per lo show pare sia cospicuo e nonostante qualche piccolo intoppo a causa della pandemia i lavori procedono e la produzione è iniziata.

Ancora non è stata rivelata alcuna notizia sul casting ma la prima stagione dovrebbe essere composta da otto episodi e dovrebbe arrivare nel 2022.



Se avete amato The Crown ecco 9 serie tv che vi consigliamo di guardare in attesa dell'arrivo della serie sui Savoia. Se invece volete sentirvi parte della famiglia reale d'Inghilterra ecco una piccola guida agli acquisti che potrebbe tornarvi utile.



Che cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti!