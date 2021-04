Saw, in lavorazione una serie TV ispirata al celebre franchise horror?

Tra i tanti titoli e le tante IP da cui l'industria televisiva prende spunto per ideare nuovi progetti che possano attirare a sé una solida fanbase già in partenza potrebbe presto trovarsi anche il franchise di Saw: si starebbe infatti pensando a una serie tv ispirata proprio alla celebre saga horror.

A segnalare l'intenzione di cogliere nuovamente frutti dal ramo di Saw è stato il sito Deadline, che conversando con Kevin Beggs, Chairman di Lionsgate Television ha riportato le seguenti parole dell'esecutivo:"Abbiamo appena concluso Dear White People, che è stata un'esperienza davvero entusiasmante, Blindspotting è in arrivo, American Psycho è in fase di sviluppo. E cerchiamo sempre di esplorare ciò che possiamo fare in televisione con franchise come quello di Saw, quindi di questo si è discusso".

In più, nota l'outlet "Beggs non ha elaborato ulteriormente, ma ho sentito dire che Lionsgate TV sarebbe in trattative preliminari per un adattamento seriale di The Book of Saw da parte della Twisted Television di Mark Burg e Oren Koules".

Considerati contenuti e genere, è possibile che un simile prodotto possa avere maggiori possibilità di essere ordinato da o un network come HBO o una piattaforma streaming (HBO Max? Amazon Prime Video?), ma al momento è ancora troppo presto per poterlo dire, dato che non si sa nemmeno se il progetto vedrà la luce.

Attualmente, i fan della saga cinematografica sono in attesa di Spiral: L'eredità di Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson, in uscita il 14 maggio nelle sale americane, e prossimamente nei cinema italiani.