Dove sbarca Floki? La vera storia dell'arrivo in Islanda confrontata con Vikings

Purtroppo, ciò che temevamo rischia di avverarsi: la seconda parte di Vikings 6 potrebbe arrivare nel 2021, e quindi purtroppo la conclusione della vicenda di Bjorn la Corazza e dei suoi fratelli è rimandata ancora per diverso tempo. Per non lasciarvi soli, tuttavia, abbiamo dedicato allo show approfondimenti e FAQ per arrivare preparati al finale.

Vi abbiamo mostrato tutte le incredibili location del set di Vikings, o vi abbiamo lasciato guida per dove vedere tutti gli episodi di Vikings in streaming. Abbiamo anche parlato delle connessioni tra i personaggi dello show ideato da Michael Hirst e le figure a metà tra la storia e la leggenda che hanno ispirato le gesta dei nostri eroi preferiti, a metà tra le cronache e le leggende. Per esempio, abbiamo già trattado di un focus sul personaggio di Sigurd di Vikings. Oggi, invece, torniamo su uno dei personaggi più amati di tutto lo show, ovvero dell'incredibile costruttore di navi Floki, interpretato da Gustaf Skarsgård.

Ormai, grazie ai nostri approfondimenti, conoscete bene la vera storia di Hrafna-Flóki Vilgerðarson, il personaggio che ha ispirato da figura di Floki nello show targato MGM History. Passato alla storia come il primo vichingo a colonizzare l'Islanda, il Floki della "storia" in realtà non ha tutto in comune con quello visto nella serie Vikings. Infatti, il Floki della storia, sebbene sia stato il primo a raggiungere l'isola con l'intento di colonizzarla, non fu colui che scoprì l'Islanda; il costruttore di navi, inoltre, decide di partire per una destinazione ignota, non avendo idea di dove sarebbe finito, e affidandosi al mare, sbarcando su un'isola e pensando di essere arrivato ad Asgard. Una volta trovata la meta, decide di voler colonizzare il posto, e, una volta tornato a Kattegat, di ripartire con un equipaggio di uomini scelti alla volta dell'isola. Il desiderio di Floki è quello di fondare una colonia nella quale tutti sono uguali, una comunità ideale e in comunione con il volere degli dei. Questo desiderio non solo si confronterà con l'inospitale Islanda (accomunandolo alla figura del Floki "storico"), ma anche con il resto dei coloni, e soprattutto con Eywind (Kris Holden-Ried) e la sua famiglia.

