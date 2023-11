Scandalo in HBO, i capi usavano fake account per rispondere alla recensioni negative!

Molto spesso, quando si è uno studio dell'importanza dell'HBO diventa molto difficile gestire le reazioni dei critici ai prodotti che si realizzano. Pare che una recensione non proprio positiva a Perry Mason abbia avviato una vera e propria missione dei vertici della HBO per proteggere i propri progetti.

Dopo la cancellazione di Perry Manson, però, tutto questo sforzo sembra esser stato inutile. Pare che Casey Bloys, l'allora presidente della programmazione HBO, fosse particolarmente avvezzo ad una pratica non poco diffusa. Il presidente fu infastidito da alcuni tweet trapelati dopo le anteprime di Perry Manson, tanto da rivolgersi ai propri vicepresidenti per avviare una vera e propria missione. Il loro obiettivo era creare un "esercito segreto" di fake account che rispondessero agli attacchi lanciati dai critici che avevano modo di vedere i progetti in anteprima.

Rolling Stone, celebre rivista americana, è entrata in possesso degli scambi tra il presidente e i suoi sottoposti dove venivano resi chiari i piani caotici messi in atto per rispondere alle critiche e alle provocazioni dei giornalisti. In alcuni messaggi, utilizzati anche come prove in alcune cause di licenziamento che attualmente coinvolgono l'HBO, sono presenti vere e proprie indicazioni sui tweet a cui rispondere e come rispondere in modo da smorzare i toni e aumentare nuovamente l'attesa per i progetti. Questo piano, sembra sia stato attuato tra il 2020 e il 2022, indirizzando sui social l'apprezzamento per questo tipo di prodotti.

Nel frattempo sono arrivate le prime indiscrezioni sulla nuova serie HBO di Harry Potter che potrebbe essere molto più fedele ai libri rispetto ai film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!