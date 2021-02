Se scappi, ti sposo: 5 curiosità sul film cult con Jullia Roberts e Richard Gere

Questa sera torna in tv Se scappi, ti sposoPretty Woman. Per l'occasione abbiamo raccolto per voi 5 curiosità su questa pellicola.

Il film è costato circa 70 milioni di dollari e il regista sperava di ricavare per lo meno 100 milioni di dollari. Ebbene, complessivamente, il film ha incassato circa 310 milioni di dollari in tutto il mondo, superando quindi le più rosee aspettative di Garry Marshal l.

e il regista sperava di ricavare per lo meno 100 milioni di dollari. Ebbene, complessivamente, il film ha incassato circa 310 milioni di dollari in tutto il mondo, superando quindi le più rosee aspettative di l. Nella vita reale, Julia Roberts ha annullato il proprio matrimonio con Kiefer Sutherland solo pochi giorni prima della cerimonia del 1991, quasi come la protagonista della pellicola.

solo pochi giorni prima della cerimonia del 1991, quasi come la protagonista della pellicola. Nella scena in cui Julia Roberts corre per la stanza piena di bambini piccoli, il bambino tenuto dalla donna alla sua sinistra è la nipote di Garry Marshall. Marshall adora inserire i suoi figli e nipoti nei suoi film. Sua figlia, Kathleen ad esempio, interpreta la cugina Cindy in questa pellicola.

Inizialmente Se scappi, ti sposo non sarebbe dovuto essere interpretato da Julia Robert e Richard Gere . In lizza per la pellicola ci sono stati infatti per il ruolo di Maggie Carpenter, la protagonista femminile, furono considerate Anjelica Houston, Mary Steenburgen, Lorraine Bracco, Geena Davis, Demi Moore, Sandra Bullock e Tea Leoni, mentre per il ruolo di Ike Graham furono contattati Christopher Walken, Harrison Ford, Mel Gibson e Michael Douglas. I due attori protagonisti furono presi in considerazione solo quando sfumò il progetto di Pretty Woman 2.

. In lizza per la pellicola ci sono stati infatti per il ruolo di Maggie Carpenter, la protagonista femminile, furono considerate Anjelica Houston, Mary Steenburgen, Lorraine Bracco, Geena Davis, Demi Moore, Sandra Bullock e Tea Leoni, mentre per il ruolo di Ike Graham furono contattati Christopher Walken, Harrison Ford, Mel Gibson e Michael Douglas. I due attori protagonisti furono presi in considerazione solo quando sfumò il progetto di Pretty Woman 2. Il film è stato accantonato per circa 10 anni prima di entrare in produzione.

Se vi va, date uno sguardo anche ad alcune curiosità che abbiamo raccolto per voi su Richard Gere.