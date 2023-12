Scarlet Witch: il ritorno di Elisabeth Olsen nel MCU con un fan-poster da brividi

Ultimamente l'MCU non se la sta passando bene, questo è indubbio. Molte delle sue produzioni per il grande ed il piccolo schermo non ottengono più il solito riscontro di un tempo. Forse è a causa dell'assenza di alcuni volti ormai iconici di questo universo? Forse è colpa del calo qualitativo? Ma in tutto ciò, dov'è finita Scarlet Witch?

Si perché, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di WandaVision, dopo che il piano della strega scarlatta fallisce in Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia, non abbiamo più avuto notizie su questo personaggio.

Tuttavia siamo a conoscenza del prossimo arrivo della serie su Agatha Harkness, intitolata Agatha: Darkhold Diaries.

Sebbene la stessa Elisabeth Olsen abbia confermato che non sarà presente nello show, non sarebbe la prima volta che un attore dell'MCU depista gli spettatori per poi comparire a sorpresa, non è vero Andrew Garfield?

Indubbiamente la rimpatriata tra i due iconici personaggi è molto attesa dagli appassionati, ed infatti ecco che su Instagram è apparsa una suggestiva fan-art che mostra le due in una illustrazione decisamente ben fatta. Qui il volto di Scarlet Witch e della sua nemica si intrecciano come a formarne uno solo, con attorno dei colori che ricordano quelli dei loro incantesimi.

Se voleste dare uno sguardo alla raffigurazione, potete trovarla in calce a questa notizia. Intanto, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Marvels.