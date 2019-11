Scarlet Witch e Visione avranno un figlio in WandaVision?

Gli utenti americani che in queste ore stanno finalmente testando Disney+ hanno potuto godere di uno speciale dedicato al Marvel Cinematic Universe intitolato Marvel Expanding the Universe, che potrebbe aver rivelato alcuni dettagli piuttosto significativi su alcune delle serie targate MCU che sbarcheranno prossimamente sulla piattaforma.

Uno degli indizi più importanti potrebbe esser stato rilasciato su WandaVision. Nulla di certo, sia chiaro, ma considerando l'attenzione ai dettagli che sono soliti avere Kevin Feige e soci non ci stupiremmo se la cosa dovesse esser stata inserita appositamente per lanciare un messaggio su ciò che accadrà nello show.

Durante l'intervista a Mary Livanos, supervisore proprio della serie su Wanda e Scarlet Witch, vediamo infatti alle sue spalle una pagina appartenente al numero 4 di The Vision and the Scarlet Witch in cui si vede Doctor Strange tenere in mano il figlio avuto proprio dai due protagonisti della serie. La cosa non è passata inosservata agli occhi dei fan, che hanno subito cominciato a ipotizzare che si tratti a tutti gli effetti di un'anticipazione riguardo uno degli eventi a cui assisteremo durante lo show.

Sarà vero o sarà solo un'abile depistaggio? Certo è che difficilmente era ipotizzabile che un fandom così attento ai dettagli non notasse una cosa del genere. Recentemente, inoltre, era trapelata la voce che la produzione stesse cercando due neonati per lo show. Se due indizi fanno una prova...

Elizabeth Olsen, comunque, sta contribuendo ad alzare in maniera spropositata le aspettative: secondo l'attrice, infatti, WandaVision sarà qualcosa di mai visto prima nel mondo delle serie TV. Ci sarà da crederle? Noi speriamo vivamente di sì.