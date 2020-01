Scarlett Johansson diventa Loki in una fan-art per la serie tv Disney+

I fan del Marvel Cinematic Universe evidentemente proprio non vogliono rassegnarsi a dare l'addio a Scarlett Johansson: l'attrice, che indosserà i panni di Natasha Romanoff per l'ultima in Black Widow, è infatti la protagonista di una nuova fan-art dedicata alla serie tv Loki.

Lo show, le cui riprese inizieranno molto presto per la piattaforma di streaming on demand Disney+, vedrà il personaggio di Tom Hiddleston alle prese - probabilmente - con viaggi nel tempo e realtà parallele, tanto che avrà a che fare con una Lady Loki interpretata da Sophia Di Martino: la fan-art in questione, però, ha immaginato cosa sarebbe successo se questo ruolo fosse stato affidato alla Johansson.

Potete ammirare il risultato nel post in calce all'articolo. Come nota il suo artista, questo ipotetico scenario da lui creato si presterebbe benissimo ad un episodio della serie What If ...?, in arrivo sempre su Disney+ nell'estate 2021, a pochi mesi da Loki, prevista invece per maggio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che tra gli altri progetti che amplieranno il MCU fra la sala cinematografica e la sala casalinga di Disney+ sono Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), WandaVision (2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), Hawkeye (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), Black Panther 2 (6 maggio 2022), Captain Marvel 2, Blade, Guardiani della Galassia 3, Ant-Man 3, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.