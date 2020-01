Una scatenata Jennifer Aniston torna a far danni sul set di Friends

Nella serie Apple TV+ The Morning Show Jennifer Aniston interpreta la conduttrice di un talk show, ma la star di Friends a quanto pare dimostra di saperlo fare anche nella vita reale. In una recente puntata dello show della sua amica Ellen DeGeneres è stata infatti co-conduttrice, ritrovandosi nello stesso studio dove veniva girata anche la sitcom.

Nel corso dell'episodio, di cui si può vedere uno spezzone sul sito di EW, l'attrice si è divertita a tornare a calpestare i luoghi a lei familiari di Friends, tirando anche alcuni scherzi ai fan. Per esempio, la vediamo in una gag in cui spunta indispettita alle spalle di alcune ragazze, che sono in posa per una foto sul mitico divano del Central Perk e dicono che i loro personaggi preferiti della serie sono Ross (David Schwimmer) e Joey (Matt LeBlanc). In un'altra scenetta simile, compare all'improvviso lasciando di stucco due fan che chiedono: "Stiamo sognando? Sei reale?". "Certo, vivo qui" è la sua divertente risposta.

I fan di Friends che non hanno la fortuna di poter visitare il set della sitcom, intanto, continuano ad aspettare notizie sulla sospirata reunion. HBO Max non spegne le speranze del pubblico, ma è anche vero che piani ben definiti all'orizzonte al momento non se ne vedono. In attesa che cambi qualcosa, ci si può consolare con la nostalgica foto di Courteney Cox dal set di Friends.