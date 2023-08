Questi scatti dal set di ONE PIECE vi faranno impazzire per Shanks e Garp

La nave si prepara a salpare: il Live-Action di One Piece è tra le uscite di Netflix di Agosto 2023 ed è ormai partito il conto alla rovescia prima di vedere sulla piattaforma rossa la trasposizione dell'opera magna di Eiichiro Oda.

Giusto per non farci mancare nulla - ma anche per scatenare ancora più hype di quanto già non ci sia - l'account ufficiale Twitter (ops... X) di One Piece Netflix ha pubblicato una nuova e interessante serie di scatti dal set della serie TV del momento, mostrando parte dei pirati di Cappello di Paglia più un focus particolare su Shanks e Monkey D. Garp, pur mostrando anche Luffy in tutto il suo splendore e personaggi come Sanji, Zoro e Nami.

Si tratta di un drop particolarmente succoso da parte dell'account ufficiale, che mostra alcuni dettagli della serie e della sua riproposizione dell'immaginario creato dal mangaka di Kumamoto.

I personaggi di Shanks e Garp si riveleranno cruciali nella storia del fumetto: Shanks come padre "spirituale" e fonte d'ispirazione di Luffy, e Garp, nonno del protagonista. Sicuramente, saranno fondamentali anche nel live action, se consideriamo anche il ruolo di Oda nell'adattamento di One Piece.

La serie è ormai pronta a partire per uno dei più affascinanti e costosi viaggi dell'epoca delle piattaforme streaming, un progetto enorme e ambizioso che punta a convincere fan di vecchia data ma anche nuovi e ignari abbonati Netflix.