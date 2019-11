La scelta di Negan segnerà una svolta 'sorprendente e inaspettata' in The Walking Dead 10

La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda sulla AMC a partire dal prossimo febbraio 2020, ma la showrunner della serie, Angela Kang, ha avuto modo di parlare apertamente del prossimo corso della stagione, soffermandosi soprattutto sull'importante scelta presa da Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Come sappiamo, dopo essere sfuggito alla prigionia tra le mura di Alexandria, Negan ha deciso di muoversi verso i Sussurratori guidata da Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst) per unirsi a loro, scelta che comporterà una svolta "sorprendente e inaspettata" per la seconda parte della decima stagione. L'ultima volta che abbiamo visto Negan è stata nell'episodio 10x06, "Bonds", quando riceveva l'approvazione di Alpha giurando fedeltà al culto dei Sussurratori.



Dice la Kang: "Nella prossima metà di stagione il nostro gruppo di Sopravvissuti sarà bloccato in una caverna, quindi racconteremo anche come siano finiti in quella situazione, circondati dall'orda. Crescerà molto di più il sospetto e il dolore tra i membri del gruppo e le cose si espanderanno dalle parti di Alpha. I Sussurratori stanno cercando di stare sempre un passo avanti rispetto alle comunità di protagonisti, ma anche i nostri eroi si stanno avvicinando ad Alpha. E ora che Negan si è unito ai Whisperers arriveranno svolte inaspettate e sorprendenti col procedere della storia".



The Walking Dead 10 tornerà in onda sulla AMC il prossimo febbraio 2020. Vi lasciamo alla recensione del deludente The Walking Dead 10x08.