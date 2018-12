Scelto il compositore per la nuova serie tv di Star Wars, The Mandalorian

La Lucasfilm ha annunciato ufficialmente il compositore che si occuperà delle musiche della nuova serie televisiva dell'Universo di Star Wars, The Mandalorian, in arrivo a fine 2019 sulla nuova piattaforma digitale Disney+.

Come svelato dalla compagnia, sarà Ludwig Göransson ad occuparsi dello score del serial televisivo. Göransson ha scritto le musiche per i film della saga Creed, il recente Venom e, soprattutto, dell'acclamato Black Panther.

"Le parole non riescono ad esprimere quanto sia surreale essere invitati a far parte dell'Universo di Star Wars" ha spiegato il compositore in un comunicato stampa ufficiale diramato dal sito di Star Wars "Sono profondamente grato a Jon Favreau e alla Disney per quest'opportunità e a John Williams per aver alzato l'asticella cosi in alto con le sue musiche intrepide e iconiche. Nei prossimi mesi spero di onorare il panorama musicale di Star Wars esplorando nuovi territori per il serial The Mandalorian. E proverò a ricordare che non c'è provare [in riferimento all'iconica frase di Yoda, nb.]".

The Mandalorian è ambientata anni dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine. Saranno esplorate le vicende di un pistolero solitario nell'orlo esterno della Galassia, lontano dalle autorità della Nuova Repubblica. Pedro Pascal darà vita al protagonista.