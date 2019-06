E se una scena chiave di Game of Thrones fosse stata copiata da Bollywood?

L’ultima stagione di Game of Thrones è andata in archivio con un finale che, come era logico aspettarsi, non ha convinto tutti i fan, ma con una serie di scene che rimarranno scolpite nell’immaginario collettivo. Una di queste, a quanto emerge, sembrerebbe però non essere del tutto farina del sacco degli autori.

Si tratta di uno dei momenti cruciali dell’ottava stagione: Arya Stark che con un’abile mossa pugnala a morte il Re della Notte, mentre questi la tiene sollevata per la gola. Ebbene, forse Arya non è stata la prima a fare qualcosa del genere, e forse quel momento epico è stato “preso in prestito” da una commedia di Bollywood.

Su Reddit, infatti, l’utente Jugal0707 ha condiviso un video scovato su Instagram che mostra una scena della serie Aladdin: Naam Toh Suna Hoga (che si traduce più o meno con “Aladdin – devi aver sentito il mio nome”), trasmessa da Sony Sab TV.

Le somiglianze, in effetti, sono abbastanza evidenti: c’è un personaggio maschile che trafigge uno scheletro che lo tiene per il collo, facendosi passare il pugnale da una mano all’altra e colpendolo al costato. Certo la qualità del video è piuttosto bassa, e non è ben chiaro come si possa… uccidere uno scheletro accoltellandolo, ma guardando le immagini non si può fare a meno di ripensare ad Arya Stark e alla famosa scena, di cui il documentario The Last Watch rivela un dettaglio sfuggito a molti. È improbabile però pensare che gli autori di GOT si siano davvero ispirati a questo Aladdin: la puntata incriminata è infatti andata in onda a metà del 2018, più o meno nello stesso periodo in cui l’ultima stagione della serie di culto HBO veniva girata. Risulta un po’ forzato immaginare un cambio in corsa nella sceneggiatura dopo aver assistito all’accoltellamento dello scheletro bollywoodiano.

Ognuno è comunque libero di farsi una sua idea. D’altra parte la riscrittura dell’ottava stagione di Game of Thrones da parte di un fan è subito divenuta virale.