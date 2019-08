La scena finale di Arrow sarà molto complicata da girare, secondo Marc Guggenheim

Durante il press tour della Television Critics Association, il produttore Marc Guggenheim ha rivelato che un mese fa si è reso conto di stare per affrontare l'ambiziosa - almeno stando alle sue parole - scena finale di Arrow.

"Una mattina ho finito la meditazione e avevo da fare l'intera scena finale - ed è una scena tutta nuova" ha detto Guggenheim (via TV Line).

L'ottavo episodio dei 10 totali - in onda su The CW il 14 gennaio 2020 - farà da quarto capitolo dell'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite, dopodiché, stando al produttore, l'episodio numero 9 sarà "molto specifico; sappiamo esattamente cosa accadrà." Infine Guggenheim ha confermato che il decimo episodio sarà "un vero e proprio finale di serie"

"Ci sono molto ostacoli logistici da superare per girare quella scena" ha proseguito il produttore parlando del finalissimo dello show. "Non possiamo girarla semplicemente dall'oggi al domani.La cosa che mi sono sempre detto sul finale è di non essere troppo rigido riguardo ai miei progetti in modo da lasciare spazio ad altre idee. Se non mi fossi aperto non avrei mai scritto la scena di cui vi ho parlato, che mi piace davvero, davvero molto."

Arrow tornerà in onda su The CW a partire dal 15 ottobre con un episodio ambientato una settimana dopo gli eventi dello scorso finale di stagione. Recentemente è stato anche confermato il ritorno di Katana.