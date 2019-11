Una scena inedita di Game of Thrones ci mostra Sansa e Tyrion combattere

Grazie ai nuovi blu-ray dedicati alla serie de Il Trono di Spade possiamo vedere alcuni dei retroscena della stagione conclusiva dello show. Oltre ad una intervista a Sophie Turner di Game of Thrones, nei contenuti speciali è presente anche una scena inedita della terza puntata.

Trovate il video nella pagina di Entertainment Weekly, protagonisti sono i personaggi interpretati da Sophie Turner e Peter Dinklage, insieme a loro troveremo anche Missandei e Gilly. Il filmato si apre con toni che ricordano molto The Walking Dead, o altri programmi incentrati sugli zombi, in cui vediamo Sansa e Tyrion fuggire, mentre intorno a loro i non morti attaccano gli altri abitanti di Winterfell che si sono rifugiati nelle cripte degli Stark.

La telecamera poi si sposta su Nathalie Emmanuel e Hannah Murray, la cui posizione viene rivelata a causa di un grido emesso dal figlio di Gilly. Quando tutto sembra perduto arrivano Tyrion e la sorellastra di Jon Snow, salvandoli da morte certa. Si tratta di un work in progress, come potete capire sentendo ad un certo punto un membro della troupe urlare azione.

Nonostante questo, come avete potuto leggere nella nostra notizia sulla reazione dei fan di Game of Thrones ai blu-ray dell'ottava stagione, non tutti hanno apprezzato l'edizione home video delle puntate conclusive della serie, delusi dalla gestione dei due showrunner.