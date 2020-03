Una scena del nuovo episodio di The Walking Dead rimanda alla stagione 6

Non sono certo mancati gli spunti nell'ultimo episodio di The Walking Dead, intitolato Morning Star. Se una scena ha provocato le reazioni del pubblico sui social, ce n'è stata un'altra che ha riportato la mente degli spettatori al finale della sesta stagione, e il riferimento, sostiene il regista, era voluto.

Vediamo di che si tratta, avvisando ovviamente che seguiranno spoiler. Nell'episodio andato in onda domenica sera, si scatena una infuocata battaglia fuori da Hilltop tra i sopravvissuti e i Sussurratori, con Daryl che cerca supporto dalla comunità di Oceanside. La strada verso l'altro gruppo, però, è sbarrata da un albero abbattuto, e questo ha qualche analogia col finale della sesta stagione di The Walking Dead, quando il gruppo si imbatte in Negan.

A questo punto Daryl si rende presto conto che Negan è fuggito dalla prigione di Alexandria per unirsi ai Sussurratori, aiutandoli a bloccare la strada, proprio come successe all'epoca con i Salvatori.

"Sì, è intenzionale" ha raccontato a Insider Michael Starazemis, che ha diretto l'episodio. "Sappiamo che è un ricordo fresco nella mente di Daryl". L'ultima volta che Daryl (Norman Reedus) era con un gruppo che si imbatté in alberi che bloccavano la strada, Glenn e Abraham furono uccisi dopo che il gruppo era rimasto intrappolato dai Salvatori. Daryl ci riflette in un secondo momento, preparandosi alla fine alla battaglia in modo simile a come fece Rick Grimes (Andrew Lincoln) quella volta. Realizzare questa associazione gli dà una nuova prospettiva. "Quando dice: È Negan, penso che stia scegliendo di lottare fino alla fine. Lo fanno tutti" ha continuato Satrazemis. "Alcuni dei momenti più belli dell'episodio portano tutti a quel quinto atto, con tutti quelli che cercano di risolvere molte delle loro complicazioni passate."

Intanto è già disponibile un promo del prossimo episodio di The Walking Dead, intitolato Walk with Us.