Una scena della première di Legends of Tomorrow 5 è stata improvvisata

Mentre continuiamo a scoprire ulteriori dettagli sulla trama delle puntate di Legends of Tomorrow 5, Caity Lotz ha stupito i fan affermando che una scena della prima puntata della quinta stagione è stata improvvisata dall'attrice.

Nel corso della puntata i protagonisti hanno viaggiato nel tempo fino ad arrivare nella Russia zarista del 1917, pronti ad affrontare il terribile Rasputin. Sara Lance e Ava erano da diverso tempo ai ferri corti, fino a quando la protagonista non ha deciso di baciare il personaggio interpretato da Jes McCallan, sorprendendola. Dopo la messo in onda dell'episodio l'attrice ha rivelato su Twitter, in un messaggio che potete leggere in calce alla notizia, che il momento tra le due è stato improvvisato, ma il regista ha deciso di inserirlo comunque nella puntata.

Rasputin non sarà l'unica figura storia che le Leggende dovranno affrontare, in quanto Astra Logue ha deciso di liberare numerose anime infernali appartenenti a personaggi famosi, nei prossimi episodi quindi Sara e gli altri dovranno sconfiggere altri protagonisti della storia. Se non lo avete ancora letto vi segnaliamo le nostre prime impressioni su Legends of Tomorrow 5, stagione che ci mostra i protagonisti alla ricerca di un finanziamento dopo la fine di un programma governativo.