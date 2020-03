La scena di Scrubs che mostra quanto rapidamente può diffondersi un virus

Con l'emergenza Coronavirus che ha raggiunto anche gli Stati Uniti, dove le misure di sicurezza non hanno ancora raggiunto i livelli di precauzione di altri paesi come l'Italia, è iniziata a girare in rete una clip di Scrubs molto utile per promuovere la "distanza sociale" incoraggiata dai funzionari della sanità.

Nel filmato, che potete visionare nel player in alto, viene infatti mostrata la rapidità con cui un virus può diffondersi attraverso una serie di eventi apparentemente innocui, da uno starnuto alle normali interazioni tra le persone.

"L'infezione può iniziare con un semplice starnuto" spiega il Dr. Kelso nella scena dell'episodio 5x12, che utilizza un metodo tanto semplice quanto efficace per evidenziare il diffondersi della malattia: una mano colorata di verde. "Poi una stretta di mano, magari un contatto involontario. Poi ancora un semplice tocco sulla palla. E in un attimo un paziente si trova nei guai."

L'emergenza sanitaria, lo ricordiamo, ha causato l'interruzione delle riprese di importanti serie TV quali The Witcher e The Falcon and the Winter Soldier: per ulteriori approfondimenti qui potete trovare una lista di tutti gli show bloccati a causa del Coronavirus.

Per quanto riguarda i cinema, invece, AMC ha preso in queste ore la decisione di chiudere le proprie sale cinematografiche da 6 a 12 settimane, portando in questo modo la Disney ha rinviare ufficialmente anche Black Widow a data da destinarsi.