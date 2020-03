Una scena tagliata di Legends of Tomorrow prende in giro Aquaman

Nonostante le rassicurazioni sullo stato dei lavori di Legends of Tomorrow, i fan dello show sulle Leggende sono in attesa di vedere i restanti episodi della quinta stagione. Nell'attesa il network ha deciso di condividere un filmato con una scena tagliata.

Nel corso della sesta puntata dello show è andato in onda un programma televisivo fittizio intitolato "Mr. Parker's Cul de Sac", opera preferita da Ray Palmer fin dalla sua infanzia. In calce alla notizia potete trovare il video con una scena tagliata del programma, in cui il conduttore prende in giro i poteri di Aquaman, eroe dei fumetti DC. Ecco il commento di Mr. Parker: "Se un supereroe potesse respirare sott'acqua, parlare con i pesci, cavalcare un grande cavalluccio marino... sono sicuro che sarebbe tra i più ammirati dalle persone. Nessuno lo prenderebbe mai in giro". La frase si riferisce ai pareri espressi nel corso degli anni da molti appassionati di comics americani, che consideravano Aquaman un supereroe molto inferiore ai suoi colleghi Batman, Superman e Wonder Woman.

La parodia di "Mister Rogers' Neighborhood" ha riscosso un discreto successo tra i fan della serie prodotta da The CW, che chiedono a gran voce uno show dedicato interamente a Mr. Parker. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di Legends of Tomorrow 5.