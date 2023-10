Una scena di The Boys ha traumatizzato Jack Quaid secondo Karl Urban: ecco quale

The Boys si è dimostrata un successo sul piccolo schermo fin dal suo debutto anche grazie all’innegabile e straordinaria chimica sul set tra karl Urban e Jack Quaid. In un’intervista video con Entertainment Tonight, l’attore di Dredd ha raccontato di come, durante i lavori per una scena, abbia traumatizzato per sempre il collega.

Dopo aver anticipato cosa sappiamo a proposito della trama di The Boys 4, torniamo a parlare della fortunata serie tv di Amazon Prime Video per riportare le parole di Karl Urban a proposito di un momento sul set che avrebbe terrorizzato Jack Quaid.

Queste le parole dell’attore: “La seconda stagione di The Boys ha fatto nascere in Jack Quaid la paura delle barche. Eric Kripke l’ha messo su un motoscafo che io guidavo e, lasciatemelo dire, andavamo veloci, saltavamo sulle onde. Jack è cresciuto a Hollywood, non so neanche se fosse stato in acqua prima di quel momento, figurarsi su una barca sospesa in aria. Aveva una parola di sicurezza, che avrebbe dovuto gridare se si fosse sentito in pericolo, ed era Karl. E mentre io guidavo e saltavamo le onde, lui urlava: ‘Karl! Karl! Karl!’”.

Urban dall’alto del suo amore per le barche e per il mare avrebbe dunque continuato a guidare alla massima velocità a dispetto del disagio del collega, così come raccontato nel divertente aneddoto.

Pronti a scoprire nuovi racconti sullo show della piattaforma di Bezos durante la prossima stagione della serie, vi lasciamo alle indiscrezioni a proposito della data d’uscita di The Boys 4.