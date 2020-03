Una scena dell'ultimo episodio di The Walking Dead ha turbato Danai Gurira

Dopo essere stato annunciato da diversi mesi a questa parte, l'addio di Michonne è arrivato ed è stato l'episodio di The Walking Dead più visto della decima stagione, dopo la première. La puntata è stata caratterizzata da diverse allucinazioni del personaggio e una in particolare ha turbato Danai Gurira.

L'interprete di Michonne aveva già parlato di un flashback con Carl Grimes, decisamente crudele ma che poi è stato tagliato, ma in un'intervista con The Hollywood Reporter si è soffermata su quanto andato in onda, nello specifico la parte in cui — in una delle sue visioni a base di storie alternative basate su scelte diverse del suo personaggio — lascia morire Andrea (Laurie Holden) invece di correre in suo soccorso.



"È stato davvero come essere in un'allucinazione", ha raccontato infatti Gurira, la quale ha anche spiegato che le varie sequenze sono state il frutto di un mix di nuove riprese e di materiale d'archivio. Nel caso della scena con Andrea, che riprende l'episodio finale della seconda stagione, Michonne comparve solo incappucciata e la parte non era stata ancora affidata a Gurira: "L'ho visto su schermo, come voi, e mi sono davvero spaventata a vederla allontanarsi da Andrea". L'attrice ha poi approfondito: "Era il mio primo con lo show! Andrea è davvero indelebile per me e per il mio personaggio. Vedere Michonne andare via? mi ha turbato". In seguito, però, Michonne torna a depredare il cadavere, una scena che Gurira ha recitato e che ha spiegato essere in linea con questa versione alternativa del personaggio ma che è stata molto particolare da girare: "Da un punto di vista creativo, è stata molto divertente, ma anche orribile, se ciò ha senso".



Se non l'avete ancora fatto, potete leggere la lettera d'addio di Danai Gurira al cast. Per maggiori informazioni, invece, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x13.