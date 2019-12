Una scena di Watchmen rende omaggio al Saturday Night Live

Con la serie tv Watchmen il creatore Damon Lindelof ha voluto realizzare una vera e propria dichiarazione d'amore verso l'originale grapihc novel. Non mancano infatti i richiami al fumetto, dal famoso smiley insanguinato al più sottile riferimento alla droga Nostalgia. Ci sono poi i richiami ad altri mondi.

Abbiamo visto per esempio una parodia della serie FX American Horror Story, e un altro Easter Egg nell'ultimo episodio che rende omaggio a un popolare programma televisivo.

Nel settimo episodio della serie, infatti, vediamo Laurie Blake (Jean Smart) andare a far visita a Jane Crowford (Frances Fisher), la vedova di Judd (Don Johnson). A un certo punto Jane cerca di sbarazzarsi della visitatrice, provando ad azionare una botola nascosta, che però anche dopo aver premuto un paio di volte un pulsante non funziona. Molti fan, da quando hanno visto l'episodio, ci hanno visto un riferimento a uno sketch del Saturday Night Live, e in effetti è proprio così.

Nella scenetta originale, Jon Lovitz interpreta un uomo d'affari con un solo problema una botola difettosa. Alla fine dello sketch, ha trovato una soluzione grazie a una botola Wilson, che non gli crea problemi. La HBO ha confermato a Entertainment Weekly che la scena della botola del Saturday Night Live è stata il punto di riferimento per quel momento di Watchmen, tanto che anche il telecomando tra le mani di Frances Fisher ha impresso il marchio Wilson, come possiamo vedere nella foto in calce all'articolo.

Probabilmente è anche grazie a questi Easter Egg nascosti che Watchmen fa registrare ottimi ascolti. Mancano ormai soltanto due episodi alla fine della serie, il prossimo andrà in onda domenica 8 dicembre e si intitolerà A God Walks Into a Bar. Non è ancora chiaro, però, se Watchmen sarà rinnovata per le prossime stagioni.