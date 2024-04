Si, questa grande scena di X-Men 97 è ispirata a Man of Steel di Zack Snyder

Oltre all'arrivo dei set LEGO ufficiali per X-Men 97, in queste ore i fan sono tornati a parlare dell'ultimo episodio della serie tv animata dei Marvel Studios per discutere un possibile riferimento a Man of Steel di Zack Snyder.

Nella puntata 6 della prima stagione della serie tv animata disponibile su Disney+, intitolata "LifeDeath Part 2", i fan ritrovano Tempesta dopo gli eventi della prima parte: l'amato X-Woman sta ancora lottando contro l'Avversario e per riconquistare i suoi poteri perduti, ma una volta che riesce a trionfare contro i suoi demoni interiori Ororo riesce a sbloccare le sue abilità e prende il volo in una scena gloriosa che ha subito attirato l'attenzione degli appassionati.

Oltre a celebrare il ritorno dei poteri di Tempesta, infatti, la sequenza ha fatto parlare di sé sui social perché i fan l'hanno subito paragonata a quella di Man of Steel di Zack Snyder in cui il Clark Kent di Henry Cavill, dopo aver ottenuto il suo iconico costume, sprigiona tutte le sue abilità. Addirittura molti, come l'utente di Twitter ItsRicoSousa, si sono chiesti se la scena di X-Men 97 non fosse una citazione diretta a Zack Snyder, e il creatore e showrunner della serie Beau DeMayo ha effettivamente confermato la cosa. Insomma, la tanto sbandierata influenza di Zack Snyder sulla messa in scena dei supereroi dalla pagina dei fumetti allo schermo si arricchisce di un altro capitolo, dopo le dichiarazioni di Chloe Zhao e Eternals.

Per altre letture, ecco cosa ha detto Beau DeMayo su X-Men 97 dopo il clamoroso licenziamento arrivato come un fulmine a ciel sereno.

