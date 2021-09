Scene da un matrimonio, Oscar Isaac e Jessica Chastain su Sky: com'è la nuova serie HBO?

A sole due settimane dal trionfale debutto mondiale alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva su Sky e in streaming su NOW la serie Scene da un matrimonio, nuova produzione HBO con protagonisti Oscar Isaac e Jessica Chastain.

Firmata da Hagai Levi e prodotta dagli stessi Isaac e Chastain, che avevano fatto faville sul tappeto rosso di Venezia, lo show andrà in onda su Sky dal 20 settembre alle 21.15, tutti i lunedì con un episodio a settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Remake dell'omonimo capolavoro di Ingmar Bergman con Erland Josephson e Liv Ullmann, anche quello nato per la tv e poi riproposto per il cinema in una versione ridotta a tre ore, Scene da un matrimonio racconta la storia di Mira (Chastain), un’affermata professionista nell’ambito del tech insoddisfatta del suo matrimonio, ma anche quella di Jonathan (Isaac), un intellettuale, un premuroso professore di filosofia che si sforza di salvare la sua relazione con Mira. Nel corso dei 5 episodi, Scene da un matrimonio indaga in tutta la loro complessità le dinamiche più private di questa coppia apparentemente solida, ritratta - quasi spiata - nella sua intimità, così da permettere al pubblico di ascoltare le confessioni, le recriminazioni, di due persone che si amano e si odiano allo stesso tempo.

I fan delle due star non potranno che ammirarne ancora una volta il talento strabordante, a distanza di sette anni da A most violent year di JC Chandor, e Levi - autore televisivo evidentemente interessato alla vita di coppia nella contemporaneità, tema già esplorato, attraverso una matrice più 'gialla', nell'appassionante ma alla lunga grossolano The Affair - fa un gran lavoro nell'illuminare i due divi con un costante fascio stile occhio di bue, nel metterli sul palcoscenico di questa relazione minuziosamente ricostruita tramite dialoghi, vezzi, dettagli, che permettono a Oscar Isaac e Jessica Chastain di impersonare più che due personaggi due persone vere. C'è un grande piacere nel guardarli all'opera anche nelle situazioni più drammatiche, e considerato quanto Scene da un matrimonio di Hagai Levi miri al realismo più alto bisogna riconoscergli la capacità di riuscire ad ottenerlo sempre, arrivando a toccare la più alta qualità televisiva possibile.

Tuttavia, per quanto il tentativo di aggiornare tematiche e situazioni degli anni '70 all'era contemporanea possa anche dirsi riuscito, come del resto accadeva giù in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach - che si rifaceva espressamente a Ingmar Bergman citandolo apertamente oltre che nel titolo anche in una scena - al remake di Scene da un matrimonio targato HBO manca quell'universalità che invece scaturiva da ogni sequenza dell'originale, in grado, con la sua natura contemporaneamente distaccata e vicinissima, di inquadrare e mettere in scena attraverso la forza vigorosa delle immagini non tanto personaggi (o persone) quanto sentimenti, realtà, assenze, silenzi, emblemi.

Chi non ha mai visto il film (o la serie originale) troverà nel remake HBO un soggetto originale e due interpretazioni magistrali. Ma farebbe bene a recuperare anche Bergman, anzi a volte pare quasi che Hagai Levi voglia invitare a farlo. Per altri approfondimenti date un'occhiata al trailer di Scene da un matrimonio.