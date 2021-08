Scene da un matrimonio: trailer e data d'uscita della nuova serie in arrivo su Sky

Nel 2020 era stato annunciato l'arrivo di Scene da un matrimonio, una nuova serie della HBO ispirata all'omonimo film in sei episodi di Ingmar Bergman. Nel cast figurano Oscar Isaac al fianco di Jessica Chastain. La miniserie sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 4 Settembre alla Mostra di Venezia. Intanto è stato pubblicato il trailer.

Basatasi sul classico del '73 di Bergman, la miniserie è stata sviluppata, scritta e diretta da Hagai Levi, noto per In Treatment, Our Boys e The Affair. Secondo la sinossi ufficiale, i temi principali del remake saranno amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio e divorzio. Tutto ciò che coinvolge una coppia insomma. I 5 episodi, dopo l'illustre anteprima, approderanno in Italia su Sky e NOW a partire dal 20 Settembre. Negli USA, invece, arriveranno un po' prima su HBO, il 12 Settembre.

I protagonisti non sono di certo due sconosciuti. Isaac lo conosciamo molto bene soprattutto grazie a Star Wars, e lo abbiamo recentemente visto vestire i panni del vigilante della Marvel Moon Knight, il cui ruolo segnerà il suo prossimo arrivo all'interno del MCU. Jessica Chastain è invece diventata celebre nel 2011 con il bellissimo film di Malick The Tree of Life, e si è poi confermata in The Help e tanti altri lavori.

Prodotta da Media Res e Endeavor per HBO, la serie vede come produttori esecutivi Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman e Blair Breard.